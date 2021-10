Piazza Affari chiude positiva, Enel top performer

Dopo un avvio incerto, l’avvio in positivo delle contrattazioni a New York ha permesso ai listini europei in generale, ed a Piazza Affari in particolare, di terminare la seduta sopra la parità. Sul Ftse Mib, che si è fermato a 26.332,99 punti (+0,24%), la performance migliore è stata registrata da Enel (+2,53%).

Nel comparto delle aziende di pubblica utilità, performance positive sono state registrate anche da A2A ed Hera, in aumento rispettivamente dell’1,12 e dello 0,67%. Con il greggio in rialzo dello 0,45% a 84,7 dollari al barile, Saipem (+1,34%) e Tenaris (+1,26%) hanno chiuso in positivo mentre Eni ha segnato un rosso dello 0,52%.

Tra i bancari, segno meno per Intesa Sanpaolo (-1,63%) e UniCredit (-0,6%). Secondo i ben informati, il Ceo di Piazza Gae Aulenti, Andrea Orcel avrebbe stabilito che il 27 ottobre è il termine ultimo per un accordo quadro con il Tesoro per l’acquisizione di Banca MPS (-0,88%).

I giornali in edicola hanno riportato la notizia secondo cui Leonardo Del Vecchio sarebbe intenzionato ad incrementare la quota detenuta in Mediobanca (+0,25%) e Generali (+0,43%).

Poco mosso, a 104 punti base, lo spread tra i nostri decennali e quelli tedeschi. Il Tesoro ha annunciato di aver affidato ad un pool di banche il mandato per la riapertura via sindacato del BTP Green (ISIN IT0005438004) con cedola 1,50% e scadenza 30 aprile 2045. (in collaborazione con money.it)