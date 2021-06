Piazza Affari debole, pesano le vendite sulle banche

Seduta all’insegna della cautela per le borse europee, alla finestra in attesa dell’audizione del n.1 della Federal Reserve, Jerome Powell, al Congresso USA. Dalle bozze emerge la volontà della banca centrale statunitense di continuare a supportare la prima economia evitando una stretta anticipata sui tassi.

A Piazza Affari, dove il Ftse MIb ha terminato la seduta a 25.315,57 punti (-0,32%), spiccano le vendite sull’accoppiata formata da BPER Banca e da Banco BPM, scese rispettivamente dell’1,31 e dell’1,69%.

Nel comparto, -1,02% di UniCredit, che ha concluso con MBCredit Solutions e con un veicolo di cartolarizzazione gestito da KRUK un accordo per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza per un ammontare complessivo di circa 220 milioni di euro. Inoltre, Piazza Gae Aulenti si è accordata con KRUK per la cessione di 250 milioni di euro di crediti in sofferenza che si genereranno nel 2021.

Deciso segno meno per illimity Bank (-4,01%) dopo l’approvazione del piano strategico al 2025.Il piano prevede un ROE al 10% nel 2021, al 15% nel 2023 ed al 20% nel 2025. L’utile netto dovrebbe passare dai 140 milioni dell’anno corrente a oltre 240 milioni nel 2025.

Nonostante gli accordi per l'acquisizione di quote di maggioranza nelle joint-venture di Axa in Malesia e la richiesta per salire al 100% di MPI Generali, le azioni Generali hanno terminato con un -0,3%.

Nuovo aumento per lo spread Btp-Bund, salito di oltre un punto percentuale a 110 punti base. Giornata piuttosto movimentata dal fronte criptovalute, dove il Bitcoin è sceso sotto quota 30 mila dollari a causa della nuova stretta del governo cinese (a metà aprile il più famoso tra i criptoasset si era spinto di poco sotto i 65 mila dollari). (in collaborazione con money.it).