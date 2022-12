Piazza Affari di nuovo in calo, buona performance di Saipem

Seduta negativa per Piazza Affari e le principali Borse europee che chiudono le contrattazioni in ribasso sulla scia degli indici americani. I dati macroeconomici USA hanno superato le attese rafforzando la visione di una Federal Reserve aggressiva che proseguirà nella stretta monetaria. Luis de Guindos, vicepresidente della BCE, ha affermato "gli aumenti di 50 punti base potrebbero diventare la nuova norma e dovremo aspettarci un aumento dei tassi di interesse a questo ritmo per diverso tempo".

Il Ftse Mib a fine seduta registra un calo del -1,24% a 23.813 punti. Sul listino milanese i titoli virano al rosso, inclusa Tenaris che per gran parte della seduta aveva registrato valori positivi. Buona performance di Saipem (+0,69%), segno negativo invece per il settore bancario con Fineco Bank e Banco Bpm che registrano rispettivamente -0,46% e -0,59%. Ancora più marcati i ribassi nel settore automotive dove spiccano le perdite di Iveco (-4,52%) e Stellantis (-3,22%). In rialzo invece Maire Tecnimont (1,1%) che si è aggiudicata nuovi contratti per servizi di ingegneria e procurement per un valore complessivo di 280 milioni di dollari.

Nella giornata di oggi Enel ha confermato la cessione del 50% della controllata Gridspertise al fondo internazionale CVC Capital Partners per 300 milioni di euro, generando un effetto positivo sull'EBITDA del Gruppo per 500 milioni, mentre Italgas - in linea con il Piano Strategico 2022-2028 - ha perfezionato per 40 milioni di euro la cessione del 10% del capitale sociale di Italgas Newco, attiva nella distribuzione del gas in Grecia attraverso la controllata Depa Infrastructure.

Lo spread tra Btp e Bund tedescchi chiude a 209 punti base con il rendimento del titolo decennale che si attesta al 4,4% (in collaborazione con Money.it).