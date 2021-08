Piazza Affari, Ftse Mib chiude a 26 mila punti

Chiusura di settimana positiva per Piazza Affari, spinta nel corso della seconda parte dalle indicazioni arrivate dal mercato del lavoro USA, dove sia il tasso di disoccupazione che il saldo delle buste paga nei settori non agricoli (non-farm payrolls) sono risultati migliori delle stime. Il primo è sceso dal 5,9 al 5,4% mentre il secondo è risultato positivo per 943 mila unità, oltre 70 mila in più rispetto alle stime.

Si tratta di indicazioni che, al di là della portata sull'andamento dell'economia USA, vanno letti alla luce delle ripercussioni delle mosse della Banca centrale. Sono numeri, ha commentato Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, che consentono “alla banca centrale di riservarsi di intervenire tramite tapering per cercare di moderare l’inflazione in maniera non frettolosa, per tenere conto anche dell’impatto dei vari colli di bottiglia e della evoluzione della pandemia e attendere quindi ulteriori miglioramenti”.

A Milano, il Ftse Mib ha così chiuso a 26.000,28 punti, +1,3% rispetto al dato precedente, grazie alle performance positive del terzetto formato da Banco BPM (+7,33%), Pirelli (+7,24%) e BPER Banca (+10,65%. Le prime due hanno presentato conti migliori delle stime, ed il gruppo degli pneumatici ha rivisto le stime al rialzo, mentre BPER è tornata a capitalizzare possibili operazioni straordinarie.

Tra i bancari, denaro anche sull'accoppiata formata da UniCredit e Intesa Sanpaolo (+2,44% e +2,28%) mentre nel comparto assicurativo segnaliamo il +2,89% di Unipol che ha visto l’utile semestrale salire da 514,2 a 536,7 milioni di euro.

La conferma della raccomandazione di acquisto da parte dei Deutsche Bank e l'incremento del prezzo obiettivo da 25 a 30 euro, ha permesso a Stellantis di segnare un +2,47% (17,874 euro).

Dal fronte titoli di Stato, lo spread Btp-Bund non ha fatto registrare variazioni di rilievo confermandosi a 107 punti base. (In collaborazione con money.it).