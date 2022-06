Borsa Milano, Ftse Mib scende oggi sotto 22 mila punti

Dopo il venerdì nero con cui si è chiusa la scorsa settimana della Borsa di Milano, anche la nuova ottava si è aperta all’insegna delle vendite. Se il selloff di venerdì scorso è riconducibile ad una Banca centrale europea valutata eccessivamente “falco”, nel corso della settimana iniziata oggi lo spauracchio è rappresentato dalla Federal Reserve.

Questi timori oggi hanno spinto il rendimento del nostro decennale in quota 4% per la prima volta dal 2014. Di riflesso, lo spread Btp-Bund ha segnato un +5,3% portandosi a 246 punti base. In avvio di settimana, il Ftse Mib si è invece fermato a 21.918,04 punti, -2,79% rispetto al dato precedente.

La performance peggiore del paniere principale è stata registrata da Saipem (-14,82%) dopo l’operazione di raggruppamento azionario in rapporto 1 a 10 in vista dell'aumento di capitale. Male anche il risparmio gestito (-5,05% di FinecoBank, -4,66% di Banca Mediolanum) e le banche (-4,91% per Banco Bpm, -3,44% di Intesa Sanpaolo).

Giornata da dimenticare anche per Nexi (-7,89%): secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, avrebbe intenzione di vendere la divisione Capital Markets per 60 milioni di euro. Lettera anche su Stmicroelectronics (-5,53%) mentre Campari e Recordati si sono mosse in controtendenza segnando rispettivamente un +1,86 ed un +1,46 per cento. (in collaborazione con Money.it)