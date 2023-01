Piazza Affari in calo, dubbi sulle mosse di Fed e Bce

Giornata lievemente negativa per le Borse europee e per Piazza Affari, con diversi dubbi degli investitori sulle prossime mosse della Fed e della Bce. L’inflazione rallenta nel Vecchio Continente, ma sembra che la Banca centrale europea non voglia interrompere le politiche monetarie restrittive. Nel frattempo l’Fmi consiglia di non farlo alla Banca statunitense, almeno fino a quando l’inflazione non sarà scesa in maniera stabile. D’altronde gli ultimi verbali della Fed, resi noti oggi, non sciolgono affatto le perplessità sulle prossime mosse relative ai tassi d’interesse.

In Italia, intanto, l’Istat segnala un’inflazione a dicembre in lieve calo su novembre. Lo prevede la prima stima preliminare dell’indice dei prezzi al consumo del mese. A Milano il Ftse Mib scende dello 0,11% e chiude a 24.832,70. Più o meno stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si aggira attorno ai 202 punti base. Su il rendimento del titolo decennale, che viaggia attorno al 4,37%.

Sul listino principale di Piazza Affari in chiaroscuro i bancari. In ogni caso per Federico Vetrella, market strategist di IG Italia, il settore si difenderà meglio degli altri nel nuovo contesto macroeconomico dettato dai tassi di interesse crescenti. Oggi Intesa Sanpaolo perde lo 0,61%, mentre Unicredit sale dello 0,72%.

In rialzo, invece, i petroliferi, con Brent e Wti in rialzo. Eni guadagna lo 0,24%, Saipem lo 0,39%, Tenaris il 2,92%. Bene anche Cnh (+1,54%) e Stellantis (+1,04%). Quest’ultimo ha detto di voler estendere la partnership con Archer Aviation per produrre Midnight, il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale. In fondo al listino, invece, Hera (-3,42%), Diasorin (-2,04%), Campari (-1,95%), Amplifon (-2,70%), Prysmian (-2,34%) e Terna (-1,94%). (in collaborazione con Money.it)