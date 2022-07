Piazza Affari in calo, due velocità per Autogrill e Fincantieri

Avvio di settimana nervoso per Piazza Affari, alle prese con le notizie in arrivo dalla Cina (le autorità hanno imposto sanzioni a big del comparto hi-tech ed i casi di Covid, dopo la scoperta di una nuova sottovariante, sono in aumento) e con la chiusura del gasdotto Nord Stream 1 che, seppur di routine, potrebbe segnare l’inizio del blocco delle forniture da parte di Mosca.

Sul mercato delle materie prime il future sul Brent segna un -1,5% a 105,4 dollari al barile mentre l’eurodollaro, in calo dello 0,9% a 1,0085, procede spedito verso una storica parità.

Sul Ftse Mib, che ha segnato un -0,95% fermandosi a 21.567,7 punti, la performance migliore è stata registrata, nell’ultimo giorno di aumento di capitale, da Saipem (+5,25%). Bene anche Terna (+1,55%) e Telecom Italia (+0,42%), debolezza per Enel (-0,19%) e -0,57% di Hera.

Segno meno anche per i big del comparto bancario con il -4,5% di Bper Banca, il 3,51% di Banco Bpm, il -2,25% di UniCredit ed il -1,74% messo a segno da Intesa Sanpaolo.

Chiusura poco mossa per Stmicroelectronics (-0,09%) , che ha firmato con GlobalFoundries un memorandum d’intesa per la creazione di un nuovo impianto manifatturiero per la produzione di semiconduttori su wafer di silicio da 300 mm a Crolles, in Francia.

Giornata in forte calo per Autogrill (-7,54%), spinta al ribasso dall’accordo siglato da Edizione che prevede l’integrazione tra Autogrill e Dufry per la creazione di un gruppo globale nei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia.

Dall’operazione nascerà un player globale da oltre 12 miliardi di euro di ricavi ed un Ebitda di circa 1,3 miliardi (dati 2019 – prepandemia). Dufry lancerà di un’offerta pubblica obbligatoria rivolta al mercato per lo scambio di azioni Autogrill in azioni Dufry o, in alternativa, per cassa (Edizione, che ha il 50,3% di Autogrill, diventerà il maggior azionista del nuovo Gruppo con una quota circa il 20-25%).

Andamento speculare per Fincantieri (+8,56%): la società ha annunciato un nuovo accordo per la costruzione di una nuova nave da crociera extra-lusso. L’ordine, che prevede ulteriori due unità in opzione, ha un valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro. (in collaborazione con Money.it)