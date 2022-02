Piazza Affari in forte calo, tonfo di Poste Italiane

Chiusura tutta in rosso per le borse europee. In chiusura di ottava a spingere al ribasso i listini sulle due sponde dell’Atlantico è stato un mix di cause: oltre alle “classiche” tensioni in arrivo dal fronte sanitario e da quello geopolitico, nelle ultime ore si sono aggiunte anche quelle legate alle prospettive sui prossimi mesi di Meta (ex Facebook) e quelle sull’andamento del processo di normalizzazione monetaria.

Dopo la svolta da “falco” della Bce, oggi le indicazioni, migliori delle stime, arrivate dal mercato del lavoro Usa hanno avallato la posizione di chi chiede che a marzo la Banca Centrale Usa incrementi il costo del denaro di mezzo punto percentuale (anziché i canonici 25 punti base). A gennaio il saldo delle buste nei settori non agricoli ha fatto segnare un incremento di 467 mila unità (quasi quattro volte il consenso) mentre il tasso di disoccupazione, grazie all’incremento delle persone alla ricerca di un lavoro, è salito dal 3,9 al 4 per cento. In questo contesto si inserisce, e qui entra in campo la Fed, una crescita dei salari che in un mese è passata dal 4,9 al 5,7 per cento annua e che promette di sostenere l’avanzata dei prezzi al consumo.

A Piazza Affari, dove il Ftse Mib si è fermato a 26.603,59 punti (-1,79%), la performance peggiore sul paniere delle blue chip è stata registrata da Poste Italiane (-6,24%), penalizzata dalla crescita del rendimento del Btp (oggi è stato toccato un picco all’1769%, massimo dal 2020) dopo il meeting della Bce e dai rumor relativi il presunto «congelamento» delle operazioni legate al Superbonus.

Forti vendite anche sull'accoppiata formata da Stellantis e Pirelli (-5,25 e -3,3 per cento) e su Saipem (-3,24%), ancora penalizzata dal warning di inizio settimana. Nel comparto bancario segnaliamo il -2,81% di Mediobanca, il -1,33% di Banco Bpm ed il -0,53% di UniCredit.

Meno 2,24% per Intesa Sanpaolo nel giorno dei conti 2021: l’esercizio dell’istituto si è chiuso con un utile netto di 4,185 miliardi di euro, +19,4% rispetto al 2020 (la guidance prevedeva un risultato sopra 4 miliardi). Nel piano di impresa 2025 la società prevede una crescita media dell’utile netto dell’11,8% annuo: il dato a fine piano è visto a 6,5 miliardi di euro.

Andamento simile per Enel (-2,07%) che nel 2021 ha visto il fatturato crescere del 33,8% a 88,3 miliardi di euro mentre l’Ebitda è aumentato del 6,7% a 19,2 miliardi. Per quanto riguarda il comparto dei titoli di Stato, nuovo segno più per lo spread Btp-Bund, salito di oltre il 3% a 150 punti base (massimo da settembre 2020). (In collaborazione con money.it).