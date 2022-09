Borsa Milano, oggi Piazza Affari in forte rialzo sull'onda delle banche

Inizio di settimana in forte rialzo per Piazza Affari, come per tutte le piazze europee, in scia con Wall Street. La sensazione degli investitori è che le politiche monetarie restrittive della Fed e della Bce, con nuovi aumenti dei tassi di interesse previsti nelle prossime riunioni, possano ridurre l’inflazione. Domani arriverà il dato sull’andamento dei prezzi in America e la speranza è che si possa raggiungere il picco. L’idea è anticipata in qualche modo dalla discesa del valore del dollaro sull’euro e dal restringimento dei rendimenti dei Btp.

Secondo l’analista di ActivTrades Pierre Veyret, tuttavia, “l'indice dei prezzi al consumo statunitense di domani, l'indice dei prezzi al consumo britannico di mercoledì e l'indice dei prezzi al consumo Ue di venerdì porteranno ulteriore volatilità sui mercati”.

Il Ftse Mib sale del 2,34% e chiude a 22.610,40 punti. Torna a scendere lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che ora si aggira sotto i 230 punti base, mentre il rendimento del decennale è inferiore al 4%. Sul listino principale della Borsa di Milano volano le banche. Bper guadagna il 4,97%, Fineco il 5,03%, Intesa Sanpaolo il 3,43%, Unicredit il 2,31%, Banca Mediolanum il 4,17%, Banca Generali il 3,71%.

In positivo anche gli energetici e le utility. Eni avanza del 2,21%, Enel del 2,81%, Hera del 2,65%, Italgas dello 0,48%, Snam del 2,39%, Tenaris del 2,03% e Saipem del 3,38%. Rimbalza, quindi, Tim (+3,91%), mentre si rimane in attesa per capire quale sarà il destino della rete unica. In coda al listino, infine, ci sono Stm (-0,05%) e Atlantia (0,00%). Sono gli unici titoli in parità. (in collaborazione con Money.it).