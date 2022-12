Borsa Milano oggi, Piazza Affari in lieve ribasso: preoccupa la Cina

Giornata lievemente negativa per Piazza Affari, mentre le altre Borse europee chiudono in positivo. A livello internazionale preoccupa la Cina, dove continuano ad aumentare i casi di Covid e i corrispettivi morti. Alcune previsioni parlano di un milione di decessi da qui alle prossime settimane. Il rallentamento dell’economia di Pechino, poi, può influenzare negativamente tutto l’Occidente, avvicinando la recessione.

Il gas al Ttf di Amsterdam viaggia molto basso, sugli 82 euro al megawattora, più o meno sui livelli precedenti alla guerra in Ucraina, mentre il petrolio prova a tenere sugli 80 dollari al barile. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,09% e chiude a 23.855,86. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 210 punti base. Sale di molto, invece, il rendimento del titolo decennale, che si aggira intorno al 4,62%. La pressione sui titoli di Stato, dunque, appare evidente.

Sul listino principale di Piazza Affari in positivo i titoli del settore petrolifero. Eni guadagna lo 0,52%, Saipem il 2,39%. Bene anche Leonardo (+1,04%). Il gruppo aerospaziale ha fatto sapere che il Dipartimento della Difesa americana ha esercitato l’opzione per produrre e consegnare il quarto lotto di 26 elicotteri TH-73A, per 110,5 milioni di dollari. Bene anche Moncler (+3,02%), Cnh (+1,52%),

In coda, invece, Enel, che perde lo 0,45%. L’azienda ha comunicato di aver sottoscritto con una serie di istituzioni finanziarie una linea di credito revolving da 12 miliardi di euro per la copertura dei collaterali per le attività di trading sui mercati dell’energia. Male anche Nexi (-1,05%), Recordati (-1,25%), Stm (1,13%), Terna (-0,95%), Interpump (-0,88%) e Italgas (-0,84%). (in collaborazione con Money.it)