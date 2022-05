Piazza Affari in positivo, spread sopra 200pb

Nonostante l’incertezza in arrivo da Wall Street, la seduta di Piazza Affari oggi si è chiusa in territorio positivo. A spingere il Ftse Mib, che si è riportato sopra quota 23 mila punti (+1,04% a 23.069,78 punti), è stato un comparto bancario in cui spicca il +1,73% di Intesa Sanpaolo, il +1,64% di Mediobanca ed il +5,46% di UniCredit (su cui Ubs ha alzato il prezzo obiettivo a 15,4 euro).

Balzo di Bper Banca (+7,85%), che, nel primo trimestre, ha evidenziato utili sopra le stime a 112,7 milioni di euro ed una redditività in crescita.

Tra le performance migliori troviamo anche quelle di Pirelli (+3,91%), di Campari (+2,68%) e di Telecom Italia (+2,6%). Incremento dell’1,17% per Stellantis: gli analisti di Berenberg hanno avviato la copertura sul titolo con valutazione di acquisto e target price di 21 euro.

Forte segno meno invece per Saipem (-6,6%), dopo che i vertici societari hanno fatto sapere di voler accelerare i tempi delle cessioni e dell'aumento di capitale, e prese di beneficio per Leonardo (-3%).

Sul mercato dei titoli di Stato si segnala il balzo dello spread Btp-Bund, salito di quasi il 5% a 201 punti base. (in collaborazione con Money.it)