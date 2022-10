Piazza Affari in rialzo con il Pil che continua a salire

Inizio di settimana positivo per le Borse europee, con alcuni titoli in evidenza: in particolare energia, salute e immobiliare. Lievemente negativa Wall Street, aspettando le indicazioni della Fed sui tassi d’interesse: arriveranno dopodomani. Nel frattempo scende il prezzo del gas ad Amsterdam e il petrolio negli Usa. Sul fronte dei cambi l’euro è in calo sul dollaro.

A Piazza Affari, invece, colpisce positivamente il dato sul Pil italiano nel terzo trimestre, secondo una stima dell’Istat in crescita dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% anno su anno. Milano chiude guadagnando lo 0,55%, a 22.652,11 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale però e viaggia attorno ai 215 punti base.

Sul listino principale di Piazza Affari risultato positivo per Unicredit (+2,37%). L’istituto ha annunciato che ci saranno impatti dalle modifiche ai termini e le condizioni delle Targeted Longer-Term Refinancing Operations apportate dalla Bce. La stima del margine di interesse per il 2022 è stata aggiornata a oltre 9,7 miliardi di euro, includendo un contributo positivo del meccanismo per tutto l’anno di circa 400 milioni. Bene anche Tim (+0,81%). La società ha siglato l’accordo per prorogare al 30 novembre l’efficacia del memorandum of understanding siglato con Cdp Equity, Macquarie, Kkr e Open Fiber.

In rialzo poi Campari (+2,00%), Diasorin (+2,48%), Tenaris (+2,58%), Unicredit (+2,37%) e Saipem (+1,57%). Quest’ultima ha completato la cessione di tutte le attività drilling onshore a Kcad, che includono Medio Oriente, Africa e le Americhe, per un corrispettivo di 550 milioni di dollari. In coda al listino, invece, Banca Generali (-2,86%), Interpump (-3,02%), Italgas (-1,32%) e Moncler (-3,53%). (in collaborazione con Money.it)