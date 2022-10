Borsa Milano, oggi Piazza Affari in rialzo: spread in calo di oltre il 10%

Lievissimo rimbalzo per Piazza Affari, vicina nuovamente ai 21mila punti, in questo inizio di settimana, dopo le virate in rosso della precedente. Forte attesa tra gli investitori per gli interventi della vicepresidente della Fed Lael Brainard e del capo-economista della Bce Philip Lane, da cui si potranno intendere le nuove mosse delle banche centrali americana ed europea.

Il Ftse Mib chiude guadagnando lo 0,06%, a 20.912,96 punti. In forte calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si aggira attorno ai 235 punti base, in calo di oltre il 10% dopo le indiscrezioni su un possibile via libera da parte della Germania a ulteriore debito comune europeo per affrontare la crisi energetica nell’Ue.

Sul listino principale di Piazza Affari la ritrovata tranquillità sui titoli di Stato fa bene a diverse banche, con risultati positivi per Unicredit (+1,76%), Banco Bpm (+1,88%) e Intesa Sanpaolo (+0,12%). In negativo, invece, Atlantia (-0,62%), nel giorno in cui ha preso il via l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di Schema Alfa. Risultati negativi anche per i petroliferi Eni (-0,49%) e soprattutto Saipem (-4,21%) con gli indici Brent e Wti in calo dopo gli aumenti dei giorni scorsi, seguiti alla decisione di tagliare la produzione da parte dei produttori di greggio dell’Opec+.

In coda al listino anche Tim (-2,99%) e Stm (-2,12%), in scia con il trend negativo di tutte le società attive nel settore dei semiconduttori al livello internazionale. (in collaborazione con Money.it)