Piazza Affari in rosso, Atlantia in rally

L'indebolimento registrato nella seconda parte, quando a pesare sull'andamento delle borse europee è arrivata la debolezza di Wall Street, ha portato Piazza Affari a chiudere la seduta con il segno meno. In attesa di novità dal fronte ucraino, gli operatori sono concentrati sulla volontà della Federal Reserve, ribadita ieri sera dalla pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione, di accelerare il processo di normalizzazione della politica monetaria.

Dalle minute è emersa sia la volontà di accentuare i rialzi dei tassi passando da 25 a 50 punti base e sia l'intenzione di ridurre in maniera più rapida del previsto le dimensioni del bilancio della banca centrale più importante del pianeta.

A metà seduta è stata invece la volta del resoconto del meeting del 10 marzo della Banca centrale europea: anche in questo caso, i documenti hanno fatto emergere un approccio da “falco” con la constatazione che il momento in cui occorrerà alzare il benchmark anche in Europa si avvicina sempre di più.

Anche oggi sul Ftse Mib, che ha terminato in rosso dello 0,59% a 24.302,71 punti, la performance migliore è stata registrata da Atlantia (6,87%) dopo che la Acs di Florentino Perez ha confermato l’interesse ad acquisire il business autostradale (i fondi Gip e Brookfield hanno presentato una proposta preliminare non vincolante).

Giornata di guadagni anche per le aziende di pubblica utilità con il +3,38% di Hera, il +2,88% di A2A ed il +1,39% di Terna. Incremento del 2,16% per Telecom Italia in scia delle indiscrezioni sull'interessamento di nuovi fondi di investimento per gli asset del gruppo.

Sul fondo del paniere principale troviamo Prysmian (-3,34%), Assicurazioni Generali (-3,1%) e Pirelli (-2,84%). Saipem ha ceduto il 2,21% nonostante abbia annunciato di essersi aggiudicata un nuovo contratto per servizi di manutenzione in Mozambico per circa 150 milioni di dollari.

Rosso anche per il prezzo del petrolio, sceso per il terzo giorno consecutivo (-1,05% a 100$/barile), e per lo spread Btp-Bund, in calo del 2,4% a 164 punti base. (in collaborazione con Money.it)