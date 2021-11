Piazza Affari in rosso, Buzzi top performer

Prima seduta della settimana che si chiude in rosso per Piazza Affari, spinta al ribasso dalla prese di beneficio su Telecom Italia e dai segni meno tra le aziende di pubblica utilità. In chiusura, il Ftse Mib si è fermato a 27.711,09 punti, -0,3% sul dato precedente, penalizzato dal -2,23% di Telecom Italia, dal -1,36% di Enel e dal -0,89% di A2A.

La salita del greggio, il Brent segna un +0,8% a 83,4 dollari al barile, ha permesso a Tenaris di segnare un +2,68%, ad Eni di chiudere con un +0,08% ed a Saipem di salire dello 0,7%.

Tra le banche, -0,41% di BPER Banca, -0,31% di UniCredit e +0,36% per Intesa Sanpaolo. Deciso segno più per Banca Generali (+1,42%), che oggi ha fatto segnare un nuovo massimo storico a 43,17 euro.

Giornata di guadagni anche per Buzzi Unicem (+3,36%), spinta da conti migliori delle stime, con annessa conferma della guidance, e dall’approvazione del piano infrastrutturale USA da 579 miliardi di dollari, che vanno ad aggiungersi ai 400 già previsti.

Nel primo giorno del collocamento del Btp Futura, che a metà della prima giornata registrava ordini per 650 milioni, lo spread con i decennali tedeschi ha fatto segnare un calo di quasi 2 punti percentuali a 113 punti base. (in collaborazione con money.it)