Borsa Milano, oggi Piazza Affari in rosso: paura per la recessione

Le previsioni negative del Fondo monetario internazionale sull’economia dei Paesi occidentali, tra cui l’Italia, non fanno bene a Piazza Affari, con il Ftse Mib che chiude perdendo lo 0,87%, a 20.730,50 punti. Secondo il Fmi nel 2023 l’Italia andrà in recessione, con il Pil che scenderà dello 0,2%. Quest’anno, però, il nostro Paese dovrebbe crescere come previsto (precisamente del 3,2%).

Negli Stati Uniti, invece, si attendono i verbali della Federal Open Market Committee della Fed di domani e i dati dell'inflazione del giorno dopo, con gli investitori non fiduciosi. Si attende infatti una nuova stretta sui tassi di interesse dovuti a un livello dei prezzi ancora alto. Da noi, invece, sale lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si aggira attorno ai 235 punti base. Sempre sotto i riflettori il prezzo del gas, in leggero rialzo, mentre l’euro si apprezza leggermente sul dollaro.

Sul listino principale di Piazza Affari vanno male Amplifon (-2,79%), Hera (-3,50%), Stm (-3,06%) e Tim (-2,97%), con Cassa depositi e prestiti ha chiesto di estendere il termine per l'offerta per la rete unica. Giù anche Eni (-1,80%) e Tenaris (-0,55%), con il prezzo del petrolio che torna a scendere. Cala poi il valore dei titoli bancari, con risultati negativi per Intesa Sanpaolo (-0,71%), Banco Bpm (-1,36%) e Unicredit (-1,67%).

Si salvano, invece, Campari (+1,69%), Prysmian (+1,50%), Stellantis (+1,12%), Recordati (+1,33%) e Ferrari (+1,23%). (in collaborazione con Money.it)