Piazza Affari in rosso, pesa il comparto oil nonostante il greggio

Piatta fino al giro di boa, Piazza Affari ha terminato in rosso dopo l’avvio incerto di Wall Street. I timori degli operatori sono sempre gli stessi, l’andamento dei contagi e quello dei prezzi al consumo: i primi potrebbero portare a nuove chiusure, i secondi ad un inasprimento delle condizioni monetarie.

Sul Ftse Mib, che ha chiuso in rosso dello 0,59% a 27.661,82 punti, spiccano le performance negative dei titoli del comparto energetico (-2,82% di Tenaris, -1,29% di Eni e -1,04% di Saipem) nonostante nel corso della seconda parte il Brent sia tornato a salire sopra quota 80 dollari (80,75, +0,6%, in corrispondenza della chiusura delle borse Ue).

Giornata negativa anche per Bper Banca (-2,51%), UniCredit (-1,07%) e Intesa Sanpaolo (-0,6%) mentre Mediobanca si è mossa in controtendenza rispetto al comparto di riferimento chiudendo con un +0,14%. A spingere Piazzetta Cuccia è il rumor secondo cui Leonardo Del Vecchio sarebbe intenzionato a chiedere alla Bce il via libera per superare il 20% del capitale.

Meno 0,88% per Assicurazioni Generali, a dispetto della prosecuzione dello shopping da parte di Francesco Gaetano Caltagirone, salito al 7,25% del capitale.

Nel comparto delle aziende di pubblica utilità, contrazione dello 0,37% per Enel e segno più per l’accoppiata formata da Hera (+1,65%) e Italgas (+0,83%). Le notizie in arrivo dal fronte sanitario hanno spinto DiaSorin (+0,41%).

In rosso lo spread Btp-Bund, sceso a 119 punti base. (in collaborazione con money.it)