Borsa Milano, oggi Piazza Affari in rosso: spread ancora in calo

Segno meno per una Piazza Affari indebolita dalle prese di beneficio sulle banche e dalla debolezza delle aziende di pubblica utilità.

Tra le prime, il terzetto formato da Bper Banca, Intesa Sanpaolo e UniCredit ha rispettivamente segnato un -2,43%, un -1,72% ed un -1,08%. Per quanto riguarda le utilities, A2A è scesa dell’1,52%, Italgas ha lasciato sul campo l’1% tondo ed Enel lo 0,68%.

In attesa del meeting della Banca centrale europea di giovedì, che stando ai rumor circolati ieri potrebbe varare uno scudo anti-spread (oggi il differenziale Btp-Bund sceso del 4,2% a 201 punti base), il Ftse Mib ha chiuso a 24.366,19 punti, -0,81% rispetto al dato precedente.

Giornata in controtendenza per Leonardo, spinta dalle indiscrezioni su un maxi-ordine da 3 miliardi di euro in arrivo dall’Egitto. La notizia ha permesso al colosso italiano di segnare un +3,28%.

L’incremento del 16,1% al corrispettivo dell’offerta per la controllata spagnola Mediaset Espana, ha fatto perdere alle azioni Mediaforeurope il 2,1%. (in collaborazione con Money.it)