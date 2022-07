Piazza Affari in solido rialzo, denaro su Moncler e Stellantis

Seduta di guadagni per Piazza Affari. All’indomani del meeting in cui la Federal Reserve ha alzato, come da attese, il costo del denaro di 75 punti base, e nel giorno in cui le indicazioni macroeconomiche hanno certificato l’entrata in recessione tecnica della prima economia (dopo il -1,6% dei primi tre mesi, nel secondo trimestre il Pil Usa è sceso dello 0,9%), la borsa di Milano ha terminato in solido territorio positivo.

Grazie alle indicazioni arrivate dalle trimestrali, Moncler ha registrato un incremento dell’8,04% mentre Stellantis ha segnato un +4,92%. La prima ha chiuso il primo semestre con ricavi per 918,4 milioni, +46% a cambi costanti, mentre i conti della seconda hanno evidenziato un aumento dei ricavi e della redditività (e la società ha confermato la guidance per l’esercizio 2022).

Tra le società che sul Ftse Mib (+2,1% a 21.932,06 punti) hanno presentato i conti troviamo anche Stmicroelectronics (+3,63%), Prysmian (+5,59%) e Poste Italiane (-0,84%). Giornata decisamente positiva anche per Iveco (+6,62%), che ha approfittato della pubblicazione dei numeri del Q2 per migliorare la guidance sull’intero esercizio.

Nel comparto bancario Intesa Sanpaolo ha chiuso con un +1,71%, UniCredit (-0,97%) è stata vittima delle prese di beneficio dopo l’incremento di oltre 8 punti percentuali di ieri e Bper Banca (+0,23%) non ha capitalizzato la revisione al rialzo dell’outlook da parte dell’agenzia S&P.

All’indomani della revisione al ribasso delle prospettive sul nostro merito di credito sovrano, sempre da parte di S&P, lo spread non ha fatto registrare variazioni di rilievo confermandosi in quota 240 punti base (241pb, -1%).

Oggi il Ministero dell’economia ha collocato Btp a 5 e 10 anni e Ccteu a 7 anni: il quinquennale ha evidenziato un rendimento in aumento di 7 punti base al 2,82%, il decennale ha visto il rendimento scendere di 1 punto al 3,46% e nel caso del Ccteu il dato è salito di 39c all’1,26%. (In collaborazione con Money.it)