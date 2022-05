Piazza Affari in solido rialzo, Stellantis in focus

Chiusura in deciso territorio positivo per Piazza Affari che, dopo un inizio di ottava scandito dal "flash crash", ha capitalizzato i forti rialzi registrati tra i titoli del comparto energetico (+5,12% di Saipem, +4,56% per Tenaris e +2,48% di Eni) e di quello industriale (+3,51% per Leonardo, +3,39% di Cnh Industrial e +3,18% di Stellantis).

Dopo i dati sulle immatricolazioni (-33% in Italia ad aprile, -41% per il gruppo nato da Psa e Fca), quest’ultima ha annunciato una spesa di 2,8 miliardi di dollari per il potenziamento della produzione di veicoli elettrici nei suoi stabilimenti canadesi di Windsor and Brampton Inoltre, Free2move, hub mobility del gruppo, ha acquistato la società di car sharing Share Now, joint venture tra BMW e MercedesBenz Mobility.

Sul Ftse Mib, che ha terminato la giornata a 24.242,25 punti (+1,61%), spiccano anche le performance di Mediobanca (+3,26%), di Banco Bpm (+2,63%) e di Intesa Sanpaolo (+1,97%).

Denaro anche su Campari (+2,24%) che ha capitalizzato dati trimestrali che hanno evidenziato ricavi e redditività in miglioramento e la conferma dei target. In attesa dei conti, e dopo la bocciatura da parte di Société Générale a “sell”, Salvatore Ferragamo ha chiuso con un -4,06%.

Lo spread Btp-Bund non ha fatto registrare variazioni di rilievo confermandosi a 189 punti base. (in collaborazione con Money.it)