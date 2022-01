Piazza Affari inizia il 2022 all’insegna dei rialzi

Il 2022 dei listini finanziari europei si apre all’insegna degli acquisti. Anche se la diffusione della variante Omicron continua a preoccupare, la prima seduta dell’anno dei listini europei si è chiusa in solido territorio positivo in scia della convinzione che nel giro di qualche settimana anche la diffusione del nuovo ceppo, che si è finora rivelato estremamente contagioso ma poco letale, raggiungerà un picco.

In questo contesto, la prima seduta dell’anno del Ftse Mib è terminata a 27.730,32 punti, +1,4% rispetto al dato precedente. Andamento speculare per lo spread Btp-Bund, sceso di quasi 3 punti percentuali a 132 punti base.

Sul paniere delle blue chip sono due i titoli che si sono distinti in negativo: DiaSorin (2,54%), che come sempre si è mossa in controtendenza rispetto alle indicazioni in arrivo dal fronte sanitario, e CNH Industrial (-2,26%), penalizzata invece dal debutto delle azioni Iveco Group (-10,23%).

La palma di top performer è invece andata all’accoppiata formata da Stellantis (+3,85%) e da Tenaris (+3,95%). Denaro anche su Telecom Italia (+3,43%) dopo che Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e membro del Cda di Telecom Italia, nel corso di un intervento ha definito inevitabile la creazione di una rete unica a banda larga in Italia.

Nel comparto bancario segnaliamo il +3,4% di BPER Banca, il +3,12% di Intesa Sanpaolo, il +2,88% di Banco BPM ed il +1,54% di UniCredit. Giornata di rialzi anche per Banca MPS (+1,79%), che ha fatto sapere che i contatti con le autorità sui contenuti del piano industriale stanno proseguendo, e +12,64% di Tiscali dopo il progetto di integrazione con il Gruppo Linkem.

Tra le aziende di pubblica utilità, Enel ha segnato un +2,11% mentre A2A ha chiuso con un +0,44% in scia della notizia che il consorzio formato da Ascopiave (+1,01%), Acea (+0,64%) e Iren (+1,43%) si è aggiudicato la gara per l’acquisizione di alcune concessioni nell’ambito della distribuzione di gas con un enterprise value di 126,7 milioni di euro. Sopra la parità anche Italgas (+0,59%) che ha annunciato che, nell’ambito delle indagini sulla tragedia di Ravanusa, alcuni dipendenti sono stati raggiunti da avvisi di garanzia. (in collaborazione con money.it)