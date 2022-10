Piazza Affari maglia rosa d'Europa, bene Tenaris

Apertura di settimana al rialzo per Piazza Affari, che si distingue in Europa assieme alla Borsa di Madrid grazie al buon risultato dei titoli di Stato e in scia con l’andamento positivo di Wall Street. Negli Stati Uniti l’indice delle pmi manifatturiere a settembre va meglio del previsto, dimostrando una certa resilienza dell’economia americana. Il Ftse Mib chiude guadagnando l’1,57%, a 20.972,57 punti. In netto calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, sotto i 235 punti base, ma anche il rendimento del titolo decennale, sotto al 4,5%.

Sul listino principale di Piazza Affari il rialzo del prezzo del petrolio spinge Tenaris (+6,90%) ed Eni (+3,04%). L’Opec+ va infatti verso un taglio ingente della produzione di greggio per riportare in alto gli indici e la sola indiscrezione è bastata a rafforzare Brent e Wti. Inoltre i vertici di Tenaris hanno rivisto le stime sulla marginalità per il secondo semestre del 2022. Vanno poi bene nel settore del credito Mediobanca (+2,83%) e Banco Bpm (+3,30%) e si riprendono le utilities: Enel guadagna il 3,15%, A2A il 2,17%, Hera lo 0,55%. In positivo anche Unicredit (+2,39%), Terna (+2,43%), Tim (+3,00%), Snam (+3,16%), Poste (+2,05%), Intesa Sanpaolo (+1,83%) e Stellantis (+1,97%). Questo in una seduta di forte volatilità per i titoli bancari.

Dopo la gran corsa dello scorso venerdì, invece, cala Banca Generali (-3,99%). Segnano risultati negativi pure Saipem (-0,44%), Recordati (-0,29%), Moncler (-0,05%), Amplifon (-1,86%), Campari (-1,84%), Diasorin (-0,70%), Ferrari (-1,02%) e Fineco (-0,55%). (in collaborazione con Money.it)