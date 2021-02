Piazza Affari parte in calo con Europa

Milano, 26 feb. (Adnkronos)

Parte in calo Piazza Affari con il Ftse Mib che nei primi minuti di scambi cede l'1,41%. Male anche le altre principali piazze finanziarie con il Ftse 100 di Londra che arretra dell'1,22%, il Dax di Francoforte che perde l' 1,24%, e il Cac 40 in rosso dell' 1,36%. Andamento che segue il tonfo Tokyo che ha terminato le contrattazioni con una perdita del 3,99% guidando i ribassi in Asia. La spirale negativa è iniziata ieri con le contrattazioni di Wal street che hanno visto archiviare la giornata con il -1,75% del Dj, il 2,45% dell'S&P 500 e il 3,52% del Nasdaq sull'onda del rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato americani.