Piazza Affari penalizzata dai bancari

Causa le prese di beneficio sui titoli del comparto bancario, la seduta di Piazza Affari si è chiusa in sostanziale parità. Dopo i forti rialzi innescati ieri dall’allentamento delle tensioni geopolitiche, oggi le borse europee hanno chiuso all’insegna della prudenza in attesa della pubblicazione dei verbali dell’ultimo meeting della Federal Reserve.

Il Ftse Mib, che si è fermato a 26.969,32 punti (0,01%), è come detto stato penalizzato dalle performance dei titoli del comparto bancario: Intesa Sanpaolo ha terminato con un -2,17%, in attesa di novità l’accoppiata formata da Banco Bpm e UniCredit ha rispettivamente perso l’1,87 ed l’1,66 per cento, e Bper Banca all’indomani del via libera del Fitd alla cessione della quota in Banca Carige (-0,1%) ha segnato un -1,2%.

Nel comparto, Banca Monte dei Paschi di Siena (-4,74%) ha emesso una nota, “con riferimento a notizie di stampa relative ad un potenziale aumento di capitale […] dell’importo di 3,5 miliardi”, per precisare “che si tratta di indiscrezioni che non trovano alcun fondamento in iniziative avviate dalla Banca”.

La performance migliore è stata invece registrata da Prysmian (+3,04%) che ha capitalizzato i risultati sopra le stime della francese Nexans. Denaro anche sugli energetici, spinti dal ritorno degli acquisti sul greggio (+2,7% a 95,8 $/barile): Eni ha chiuso con un +1,03%, Tenaris ha segnato un +2,29% e Saipem è salita dell’1,09%.

Con il rendimento del nostro Btp a 10 anni in quota 2%, lo spread Btp-Bund ha segnato un rosso del 2,5% a 163 punti base. (in collaborazione con money.it)