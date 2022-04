Piazza Affari piatta, lettera su Generali e Telecom Italia

Partite negative, le borse europee hanno terminato la prima seduta della settimana sopra la parità. I recenti sviluppi del conflitto, con il massacro di civili a Bucha in primo piano, rendono più difficili i negoziati e rappresentano il preludio per nuove sanzioni da parte delle autorità europee (che stanno iniziando a valutare l'embargo per le commodity energetiche in arrivo da Mosca).

Il recupero registrato nella seconda parte ha permesso al Ftse Mib di chiudere sostanzialmente invariato a 25.175,86 punti, +0,05% rispetto al dato precedente. In testa al listino delle blue chip troviamo Ferrari (+4,99%), seguita da Moncler (+3,71%) e Leonardo (+2,69%).

Denaro anche su Stellantis, che ha chiuso con un +0,66% dopo che nella prima parte il titolo ha pagato pegno all'aggiornamento relativo le immatricolazioni di auto, scese a marzo del 36,6% (-29,7% per l'intero mercato).

Eccezion fatta per Banco Bpm (+2,14%), il comparto bancario ha terminato in rosso: Intesa Sanpaolo ha perso lo 0,48%, UniCredit è scesa dello 0,76% e Bper Banca ha lasciato sul parterre lo 0,59%. Rosso anche per Assicurazioni Generali (-3,84%), vittima della prese di beneficio dopo i recenti guadagni.

Meno 1,93% per Telecom Italia, che ha annunciato, su richiesta della Consob, di aver firmato un accordo di riservatezza con Cdp Equity. L’intesa è stata siglata, riporta la nota, per “avviare interlocuzioni preliminari riguardanti l’eventuale integrazione della rete di Tim con la rete di Open Fiber, di cui Cdp Equity detiene il 60% del capitale sociale”. (in collaborazione con Money.it)