Piazza Affari positiva, accoglienza positiva per il Btp Green

Chiusura ai massimi intraday per Piazza Affari, dove il Ftse Mib si è fermato a 26.581,77 punti, +0,94% rispetto al dato precedente. Partiti poco mossi, i listini hanno capitalizzato l’intonazione positiva di una Wall Street spinta dai dati trimestrali. Il buon livello di propensione a rischio è testimoniato anche dal nuovo massimo storico registrato dal prezzo del Bitcoin, salito oggi a 66.980,66 dollari (+12% in un settimana, +50% in un mese e +440% rispetto a 12 mesi fa).

Sul paniere principale a Milano spiccano i rialzi di Azimut (+4,43%), di Banca Generali (+1,64%) e di FinecoBank (+1,53%). Bene anche le utilities, con il +1,99% di Hera, il +1,73% di A2A ed il +1,82% di Enel. A causa delle possibili misure che il governo spagnolo potrebbe mettere in campo per contenere prezzi dell’energia, Endesa (controllata dal gruppo guidato da Francesco Starace) ha deciso di non presentare un’offerta per incrementare la capacità produttiva di energia rinnovabile.

Segno più tra i bancari per l’accoppiata formata da UniCredit e Intesa Sanpaolo (+0,29 e +0,65 per cento). Sul completo, grazie ad balzo a due cifre Falck Renewables (+13,8% a 8,7 euro) si è avvicinata al prezzo dell'Opa che sarà lanciata da IIF a 8,81 euro.

Calo di un punto percentuale a 104 punti base per lo spread Btp-Bund nel giorno del collocamento sindacato del Btp Green 2045. Su un totale collocato di 5 miliardi, gli ordini hanno superato i 55 miliardi di euro ed il rendimento si è attestato all’1,676%. Il titolo presenta codice ISIN IT0005438004, cedola all’1,50% e scadenza 30 aprile 2045. (in collaborazione con money.it)