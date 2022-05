Piazza Affari positiva, banche in evidenza

Chiusura positiva per Piazza Affari che, come del resto anche gli altri listini europei, si è mossa in scia delle indicazioni arrivate dalla Cina, dove il miglioramento della situazione sanitaria potrebbe spingere le autorità ad allentare le restrizioni.

Nel corso della seconda parte le piazze finanziarie di Eurolandia hanno ridotto i guadagni in scia delle dichiarazioni arrivate da Klaas Knot: nel caso in cui l’inflazione dovesse continuare a crescere, ha detto il n.1 della banca centrale olandese, nel meeting di luglio la Bce potrebbe alzare il costo del denaro di mezzo punto percentuale.

Sul Ftse MIb, che oggi si è fermato a 24.301,65 punti (+1,12%), spicca il recupero di Unipol (+3,32%), dopo le vendite che hanno fatto da corollario alla decisione di non procedere alla fusione con Unipolsai (+0,3%).

Denaro anche su Stmicroelectronics (+2,66%) e Nexi (+4,19%). Nel comparto bancario, Banco Bpm ha segnato un +3,04%, Intesa Sanpaolo ha chiuso con un +1,82% ed UniCredit è salita dell’1% tondo. Parvus Asset Management ha incrementato la partecipazione nell’istituto di Piazza Gae Aulenti portandola al 5%. Dopo questi acquisti, il fondo è diventato il secondo maggior investitore nella banca italiana.

Incremento dello 0,77% per Eni che ha fatto sapere di aver avviato le procedure per l’apertura presso Gazprom Bank dei due conti correnti denominati K, uno in euro ed uno in rubli, indicati da Gazprom Export secondo una pretesa unilaterale di modifica dei contratti in essere, in coerenza con la nuova procedura per il pagamento del gas disposta dalla Federazione Russa.

“Eni, tuttavia, ha già da tempo rigettato tali modifiche”, riporta la nota della società italiana. “Pertanto -continua il comunicato- l’apertura dei conti avviene su base temporanea e senza pregiudizio alcuno dei diritti contrattuali della società, che prevedono il soddisfacimento dell’obbligo di pagare a fronte del versamento in euro. Tale espressa riserva accompagnerà anche l’esecuzione dei relativi pagamenti”. (in collaborazione con Money.it)