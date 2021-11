Piazza Affari positiva, comparto oil in recupero

Avvio di settimana positivo per Piazza Affari, dopo il bagno di sangue con cui si è chiusa la scorsa settimana. Le indicazioni in arrivo dall’OMS, i cui primi rilievi evidenziano come i sintomi della variante Omicron potrebbero essere lievi, e da Moderna, secondo cui a inizio 2022 potremmo avere una versione rielaborata del vaccino, hanno permesso alle borse europee di iniziare la settimana con il segno più.

Grazie all'apporto arrivato di un comparto energetico (+2,34% di Eni, +0,84% di Saipem e +0,9% di Tenaris) che si è mosso in scia del +3,4% messo a segno dal greggio (che veniva da un -11,5%), il nostro Ftse Mib ha chiuso la prima seduta della settimana con un rialzo dello 0,73% a 26.041,55 punti.

Giornata positiva anche per Moncler (+3%), che ha capitalizzato l'avvio della stagione dello shopping di Natale, e per STMicroelectronics (+2,59%), tra i titoli più penalizzati la scorsa settimana.

Nel comparto bancario Banco Bpm ha chiuso con un +1,69%, UniCredit ha segnato un +0,72% ed Intesa Sanpaolo ha terminato in rosso (-0,63%). Segno meno anche per Diasorin (-1,17%), tra i pochi titoli a salire venerdì poiché la società produce test per rilevare il Covid, e Telecom Italia (-1,96%), dopo la notizia del passo indietro da parte dell’Ad Luigi Gubitosi.

Nel primo giorno dell’aumento di capitale, le azioni Juventus hanno perso il 6,34%. Sabato la società ha emesso una nota per annunciare le indagini nei confronti della società e di alcuni suoi esponenti attuali e passati. “Juventus -riporta una nota della società - sta collaborando con gli inquirenti e con la Consob e confida di chiarire ogni aspetto di interesse degli stessi, ritenendo di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità ai principi contabili e in linea con la prassi internazionale della football industry e le condizioni di mercato”.

Poco mosso lo spread Btp-Bund a 128 punti base. (in collaborazione con money.it).