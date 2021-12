Piazza Affari positiva, deboli le banche

Dopo una prima parte all’insegna della debolezza, le borse europee hanno tutte chiuso in territorio positivo aiutate, nel corso della seconda parte, anche dall’avvio positivo dei listini a stelle e strisce.

In un clima pre-natalizio, Piazza Affari ha chiuso sopra la parità nonostante la debolezza di un comparto bancario (UniCredit ha segnato un -0,07% e Intesa Sanpaolo un -0,09%) fiaccato dagli acquisti registrati nella seduta ieri.

La performance peggiore del Ftse Mib, che si è fermato a 26.827,93 punti (+0,66%), è stata registrata da BPER Banca (-0,56%), il cui Cda ha preso atto della lettera con cui il Fondo Interbancario di Tutela Depositi “ha ritenuto non accoglibile l’offerta non vincolante presentata da BPER Banca” per acquisire l’88,3% di Banca Carige.

“BPER Banca ha ribadito al FITD la propria disponibilità a fornire i chiarimenti richiesti e ad effettuare gli approfondimenti ritenuti necessari, oltreché a verificare congiuntamente le ipotesi alla base dell’Offerta; il tutto nel contesto di un adeguato regime di esclusiva”.

Denaro sulle azioni CNH Industrial (+2,72%) e performance positive sono state registrate anche da Leonardo (+2,42%) e Prysmian (+1,26%).

Nel giorno del debutto su Euronext Growth Milan, le azioni Directa Sim hanno chiuso con un +12,25% portandosi a 3,3675 euro. Il prezzo di collocamento e vendita delle azioni è stato fissato in euro 3 per azione, per una valorizzazione complessiva delle 16,5 milioni di azioni esistenti pari a 49,5 mln di euro (flottante al 13,64%).

Sul mercato dei titoli sovrani, lo spread Btp-Bund è salito dell’1,6% a 134 punti base. (in collaborazione con money.it)