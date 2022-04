Piazza Affari positiva, Generali ancora in evidenza

La prima seduta del mese di aprile di Piazza Affari, e l'ultima della settimana, si è chiusa con il segno più grazie agli acquisti sui titoli del risparmio gestito (+3,36% per FinecoBank e +1,57% per Banca Generali) e su quelli del comparto bancario (+1,7% di Bper Banca, +1,03% per Intesa Sanpaolo e +1,49% di UniCredit).

L'istituto di piazza Gae Aulenti ha reso noto di aver perfezionato la cessione della partecipazione detenuta in Yapı ve Kredi Bankası a Koc Holding. “Il completamento dell'operazione -riporta la nota della banca- avrà un impatto positivo mid-high single digit sul CET1 consolidato di UniCredit, nel secondo trimestre 2022”.

Sul Ftse Mb, che si è fermato a 25.163,3 punti (+0,57%), performance in solido territorio positivo anche per Assicurazioni Generali (+1,64%) in attesa del record date del 14 aprile (l'assemblea è fissata per il 29).

In fondo al paniere delle blue chip troviamo invece le azioni Telecom Italia (-3,45%), penalizzate dal riavvicinamento con la Cassa depositi e prestiti, che rende meno probabile l'offerta del fondo Kkr.

Per quanto riguarda i dati macro, oggi erano in calendario i dati sull'andamento del mercato del lavoro Usa di marzo: il saldo delle buste paga nei settori non agricoli è risultato positivo per 431 mila unità mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,8 al 3,6% (il livello minore dall'inizio della pandemia). (In collaborazione con Money.it)