Piazza Affari positiva in attesa della Fed, BPER in evidenza

Chiusura in rialzo di quasi mezzo punto percentuale per il nostro Ftse Mib (+0,41% a 26.666,08 punti) in attesa dell’appuntamento più atteso degli ultimi mesi: il meeting della Federal Reserve. Alla luce di un’inflazione ai massimi dal 1982 e di prezzi alla produzione che a novembre hanno fatto segnare il record storico, l’istituto guidato da Jerome Powell dovrebbe annunciare un’intensificazione del processo di ritiro degli stimoli.

Sul paniere delle blue chip oggi è stata la giornata delle azioni Bper Banca (+6,08%), dopo che l’istituto ha presentato le condizioni per l’acquisto dell’88% del capitale di Carige (+13,65%). Nel comparto, Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno rispettivamente lasciato sul campo l’1,03 e l’1,79 per cento.

Seduta in positivo per Assicurazioni Generali (+0,27%) che ha alzato il velo sul piano strategico: tra il 2022 ed il 2024 le cedole cumulate sono viste nel range 5,2-5,6 miliardi di euro, il buyback a 500 milioni ed i fondi per acquisizioni si attestano a 2,5-3 miliardi di euro. Secondo i rumor, Francesco Gaetano Caltagirone avrebbe votato contro il piano di Philippe Donnet.

L’incremento della stima sui ricavi 2021, attesi in aumento di circa 30 punti percentuali, ha permesso a Brunello Cucinelli di chiudere con un +6,59%.

Debolezza invece per Leonardo (-0,47%) a dispetto delle indiscrezioni sulla possibile aggiudicazione di un contratto per fornire 24 jet M-346 all’Egitto. Il controvalore dell’operazione dovrebbe essere di circa mezzo miliardo.

Giornata negativa anche per i titoli del comparto oil: in scia della terza seduta consecutiva di debolezza del petrolio (il future sul Brent perde lo 0,8% a 73,1 dollari al barile), Tenaris ha terminato in rosso del -3,09%, Saipem è scesa dell’1,64% ed Eni ha lasciato sul parterre l’1,22%.

Segno meno per lo spread Btp-Bund, sceso di un punto e mezzo percentuale a 128 punti base. (in collaborazione con money.it).