Piazza Affari positiva, Leonardo in rally

Chiusura positiva, anche se non lontana dai minimi intraday, per Piazza Affari, spinta nel corso della giornata dalle rassicurazioni arrivate da Christine Lagarde sullo scudo anti-spread.

Sul Ftse Mib, che ha terminato a 22.089,41 punti (+0,39%), la performance migliore è stata messa a segno dalle azioni Leonardo (+3,51%), spinte dalla notizia dell’accordo vincolante per la fusione della controllata statunitense Drs con Rada Electronic Industries.

Quotata sul Nasdaq, Rada Electronic Industries Ltd. è un fornitore di radar tattici militari software-defined avanzati. “Si prevede -riporta la nota della società italiana- che Leonardo Drs e Rada insieme possano generare una significativa crescita alimentata dalla loro gamma di prodotti competitivi che soddisfa le esigenze principali dei loro clienti”.

Segno meno invece per i titoli del risparmio gestito (-0,84% di Poste Italiane e -0,93% per Banca Generali) e per le aziende di pubblica utilità (-2,59% per Terna, -2,33% di A2A e -1,67% per Hera).

Secondo quanto riportato dai giornali, l’antitrust Ue avrebbe dato il via libera a Enel (-0,44%) e Intesa Sanpaolo (+0,72%) per l’acquisizione della società di fintech Mooney e del Compendio (PayTipper, CityPoste Payment, Enex X Financial Services e Junia Insurance).

A proposito di banche, Banco Bpm ha terminato con un +2,08%, UniCredit ha segnato un +0,9% e Mediobanca un +0,93%.

Dopo i 3,4 miliardi di ieri, oggi il nuovo Btp Italia ha registrato richieste per 2,3 miliardi (domani sarà ancora la volta dei retail, mentre giovedì la giornata sarà riservata agli istituzionali). Stabile a 201 punti base il differenziale di rendimento tra i decennali italiani e quelli emessi dal Tesoro tedesco. (in collaborazione con Money.it)