Piazza Affari positiva, Nexi e CNH in evidenza

Per larghi tratti in rosso, Piazza Affari è riuscita a chiudere in positivo. Merito anche dell’avvio delle contrattazioni a Wall Street, dove S&P500 e Nasdaq viaggiano verso nuovi massimi storici.

Sul Ftse Mib, che ha terminato in rialzo dello 0,26% a 27.633,2 punti, tra le performance migliori troviamo quella di Nexi (+4,26%) che nei nove mesi al 30 settembre ha segnato un Ebitda in aumento del 12,3% ed un fatturato che ha evidenziato un +9,6%.

Tra le società che hanno presentato i dati trimestrali, spicca anche Assicurazioni Generali, che ha terminato in aumento dello 0,68%: al 30 settembre, il Leone di Trieste ha visto gli utili salire del 74% annuo a 2,25 miliardi di euro.

Giornata di conti anche per i due titoli che hanno fatto registrare le performance peggiori del listino delle blue chip: Poste Italiane (-1,56%), che nel presentare i numeri del trimestre ha rivisto al rialzo i target 2021, e Interpump (-7,99%), che terminato i nove mesi con un utile netto di 178,4 milioni (da 103 milioni) ed un fatturato di 1.154,6 milioni (da 954,2 milioni).

In evidenza anche Cnh Industrial (+4,37%) dopo il via libera al prospetto per la quotazione di Iveco Group.

Nel quarto e penultimo giorno di collocamento del Btp Futura 2033, il Tesoro ha messo sul mercato Btp 2024 e 2029: il primo ha visto il rendimento aumentare di 3 centesimi al -0,16% mentre il secondo ha registrato un incremento di 12 centesimi allo 0,60%. Lo spread tra i nostri decennali ed i titoli tedeschi di pari durata non ha fatto registrare variazioni di rilievo a 117 punti base. (In collaborazione con money.it)