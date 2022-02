Piazza Affari positiva, Nexi strappa al rialzo

Piazza Affari chiude in solido territorio positivo la prima seduta del mese di febbraio. Nonostante le minacce in arrivo dal fronte sanitario e da quello geopolitico, il Ftse Mib si è fermato a 27.224,89 punti, +1,53% rispetto al dato precedente. Segno più anche per lo spread Btp-Bund, salito del 2% a 134 punti base.

Oggi il Tesoro ha annunciato di aver affidato ad un pool di banche il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark BTP€i a 10 anni. Il titolo, indicizzato all’inflazione dell’area euro, avrà scadenza 15 maggio 2033.

Sul paniere principale di Milano spiccano le nuove vendite su Saipem (-1,26%), in rosso ieri di 30 punti percentuali dopo il profit warning (nel bilancio 2021 le perdite dovrebbero superare un terzo del capitale). Trascinate al ribasso nella prima seduta della settimana, Eni (+1,11%) e Tenaris (+5,9%) oggi hanno riguadagnato terreno.

Performance particolarmente positive sono state registrate anche da Moncler (+4,76%), spinta da uno studio di Equita, e da Nexi (+6,12%). Quest’ultimo titolo ha capitalizzato le parole di Deputy Ceo di Worldline, Marc-Henri Desportes, che nel corso di un’intervista ha detto di tenere d’occhio il mercato italiano.

Tra i bancari spicca il +2,52% di Banco BPM, il +1,93% di Intesa Sanpaolo ed il +1,86% di UniCredit. Aumento dello 0,99% per Monte Dei Paschi di Siena in scia dei rumor secondo cui Alessandro Vandelli, già Ad di BPER Banca (+3,86%) potrebbe sostituire Guido Bastianini alla guida dell’istituto.

I dati relativi vendite ed indebitamento, risultati migliori delle stime, hanno permesso ad OVS di terminare la giornata con un +10,2%. (in collaborazione con money.it)