Piazza Affari positiva nonostante il balzo dell’inflazione USA

Piazza Affari e le altre borse europee hanno chiuso in positivo una seduta altalenante scandita dalle indicazioni arrivate dall’inflazione statunitense. Il mese scorso, l’indice dei prezzi al consumo USA ha registrato un +0,9% mensile ed un +6,2% annuo, il dato maggiore da 3 decenni. In entrambi i casi le stime degli analisi erano orientate per numeri più contenuti: a livello congiunturale il CPI (Consumer Price Index) era visto al +0,6% mentre su base tendenziale era stimato un incremento dal 5,4 al 5,8 per cento.

Gli esperti temono che nei prossimi mesi una salita in quota 7% possa portare la Federal Reserve ad accelerare il suo piano di ritiro degli stimoli straordinari. Nonostante questo, un Ftse Mib che a metà seduta quotava piatto ha terminato in rialzo dello 0,44% a 27.561 punti.

A sostenere la performance del listino delle blue chip sono state le performance di Stellantis (+2,53%) e CNH Industrial (+1,86%). Bene anche Telecom Italia (+1,67%), Terna (+1,51%) ed Enel (+0,93%). Giornata da dimenticare invece per Tenaris (-3,32%), STMicroelectronics (-1,96%) e Moncler (-1,09%).

Nonostante un ritorno all’utile e ricavi in aumento, la mancata presentazione di previsioni dettagliate ha fatto perdere alle azioni Salvatore Ferragamo il 4,23%. Tra le altre società che hanno alzato il velo sui conti segnaliamo il +8,46% di Safilo ed il +6,86% di Mediaset.

Il gruppo veneto dell’occhialeria al 30 settembre ha registrato vendite nette in aumento del 37,3% a 737,4 milioni di euro (+8,7% sul 2019 a cambi costanti) mentre Mediaset ha capitalizzato risultati migliori del previsto e la stima di un 2021 di “deciso rafforzamento dei risultati economici”.

Dal fronte bond, nel terzo giorno del collocamento del Btp Futura, il Tesoro ha messo sul mercato Bot a 12 mesi per 5 miliardi. Il rendimento di titoli si è attestato al -0,533%, -6 centesimi rispetto all’asta del mese precedente. Segno meno per lo spread Btp-Bund, in calo del 4% a 108 punti base. (in collaborazione con money.it)