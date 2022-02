Piazza Affari prudente, Eni in controtendenza

Anche l’ultima seduta dell’ottava è stata condizionata dalle tensioni in arrivo dal fronte geopolitico. Nonostante la notizia dell’incontro tra il segretario di Stato americano Blinken ed il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov rappresenti un fattore positivo, l’arrivo del weekend ha favorito la prudenza.

Sul Ftse Mib, che ha chiuso in rosso dello 0,61% a 26.506,79 punti, oggi è stato il giorno di Eni (+1,02%). L’ultimo trimestre 2021 della major si è chiuso con un utile netto “adjusted” di 2,1 miliardi di euro che ha portato il dato sull’intero esercizio a 4,7 miliardi, il livello maggiore dal 2012.

Nel comparto bancario Banco BPM e BPER Banca hanno terminato in positivo (+1,88 e +0,54 per cento) mentre UniCredit (-0,33%) ed Intesa Sanpaolo (-0,62%) hanno chiuso con il segno meno. Due velocità anche per le aziende di pubblica utilità con il +0,12% di Snam ed il +0,15% di Terna da un lato ed il -0,18% di Hera ed il -0,73% di Enel dall’altro. Giornata di vendite su STMicroelectronics (-2,25%), penalizzata dalle incertezze che attraversano il Nasdaq, e per Nexi (-2,34%), che ha invece pagato pegno alla decisione di far slittare al 2023 l'abbassamento a mille euro al tetto dei contanti. Il clima di avversione al rischio si è riversato sullo spread Btp-Bund, salito di 2 punti percentuali a 164 punti base. (In collaborazione con money.it).