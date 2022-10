Borsa Milano, oggi Piazza Affari risale: bancari sotto i riflettori

Giornata di rimbalzo per Piazza Affari e le altre Borse europee, dopo i risultati negativi dei giorni precedenti. Nonostante una decisa volatilità durante la seduta, la fiammata dei cali sembra essere passata grazie al miglioramento di Wall Street, che teme meno del previsto il dato dell’inflazione statunitense. Il livello dei prezzi negli Stati Uniti rimane comunque superiore alle attese. Il Ftse Mib chiude guadagnando l’1,56%, a 20.785,82 punti. Scende leggermente lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che ora viaggia attorno ai 240 punti base.

Sul listino principale di Piazza Affari. Sotto i riflettori i bancari, con Intesa Sanpaolo che guadagna l’1,85%. L’istituto guidato da Carlo Messina ha chiuso il buy-back avviato in estate, avendo acquistato complessivamente quasi un miliardo di azioni, per un controvalore totale di 1,7 miliardi di euro. Bene anche Banco Bpm (+3,21%), Banca Mediolanum (+3,19%), Unicredit (+2,26%) e Fineco (+4,32%).

Risultati positivi per Tenaris (+4,92%), Azimut (+3,05%), Iveco (+3,22%), Cnh (+5,69%) ed Enel (+1,72%). Quest’ultima ha venduto l’intera partecipazione detenuta in Pjsc Enel Russia a Pjsc Lukoil al fondo privato Gazprombank-Frezia per circa 137 milioni di euro. L'operazione complessiva ha generato un effetto positivo sull'indebitamento finanziario della società per circa 610 milioni di euro.

In coda al listino, invece, oggi ci sono Amplifon (-3,86%), Ferrari (+1,19%), Italgas (-1,09%), Saipem (-2,47%) e Snam (-0,92%). (in collaborazione con Money.it)