Piazza Affari risale, torna a scendere lo spread

Giornata positiva per le Borse europee, in rialzo dopo diverse sedute negative. A favorire il clima è l’avvio positivo di Wall Street e la discesa del prezzo del gas. Al Ttf di Amsterdam il metano è stabilmente sotto i 100 euro al megawattora e gli indici di Wall Street sono in ripresa. Deciso rialzo, invece, per il prezzo del petrolio. In Italia è in via di definizione la manovra, con le ultime modifiche proposte da maggioranza e opposizione approvate in Commissione Bilancio, in attesa dell’ok definitivo subito dopo Natale.

Secondo Pierre Veyret, analista tecnico di ActivTrades questo rimbalzo delle Piazza europee è semplicemente una correzione rialzista innescata da “operazioni di copertura prima delle vacanze natalizie, quando la liquidità del mercato tende a diminuire”. Non si tratterebbe quindi di una chiara inversione di rotta. A Milano il Ftse Mib sale dell’1,66% e chiude a 24.111,97 punti. Scende lo spread tra Btp e Bund tedeschi, viaggiando sui 212 punti base. Cale anche il rendimento del titolo decennale, che si aggira intorno al 4,4%.

Sul listino principale di Piazza Affari in positivo Eni (+3,55%), che ha annunciato una scoperta di gas nell’offshore di Cipro, tramite il pozzo Zeus-1. Le stime preliminari indicano possibili volumi di metano tra circa 56 e 85 miliardi di metri cubi. Bene anche Saipem (+3,48%), Campari (+2,10%), Banca Generali (+2,34%), Moncler (+2,77%), Tenaris (+2,29%) e Tim (+2,23%), con il governo Meloni impegnato a risolvere la partita della Rete Unica.

Con il segno più, poi, Fineco (+1,49%). Wellington Management Group ha ridotto al 5,193% la partecipazione nel capitale nella banca e ora la quota è detenuta tramite tre società controllate. In coda, invece, la sola Iveco, che chiude in parità. (in collaborazione con Money.it)