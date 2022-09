Piazza affari torna in rosso, bene solo i bancari

Piazza Affari torna a chiudere in negativo, in una giornata in cui prevale la volatilità e il tentativo di rialzo di tutte le Borse europee si esaurisce molto velocemente. Pesa l’incertezza a Wall Street, dove gli investitori sono praticamente certi del rialzo dei tassi di interesse di 75 punti base della Fed la prossima settimana.

Secondo l’analista di ActivTrades Pierre Veyret, “l'umore rimane chiaramente ribassista, rispetto ai dati sull’inflazione statunitense, almeno nel breve termine”. Ma più in generale “i mercati sembrano combattuti tra un sentimento negativo supportato da persistenti minacce macro, e acquirenti in calo dall'altro, che continuano a scommettere sul picco dell'inflazione”.

Il Ftse Mib perde lo 0,21% e chiude a 22.365,82 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi non si muove più di tanto, viaggiando ancora sotto i 230 punti base, mentre il rendimento del titolo decennale è ancora inferiore al 4%. Sull’indice principale di Piazza Affari si salvano i bancari, con molti risultati positivi. Banco Bpm guadagna l‘1,85%, Fineco lo 0,71%, Intesa Sanpaolo l’1,04% e Unicredit lo 0,90%. In controtendenza, invece, Banca Generali (-1,92%), Banca Mediolanum (-3,75%) e Mediobanca (-0,30%). Il risultato migliore è invece quello di Inwit (+4,56%). Secondo indiscrezioni di stampa Global Infrastructure Partners e Kkr sono tra i fondi di private equity che sarebbero interessati a comprare una quota nelle torri Vodafone, controllate in parte da Inwit.

Per il resto chiusure negative per i petroliferi, visto l’abbassarsi del valore del greggio a New York. Perdono terreno, quindi, Tenaris (-2,21%), Saipem (-3,07%) ed Eni (-2,29%). Male anche Moncler (-2,69%), Campari (-3,77%) e Tim (-2,74%). Quest’ultima ha subito il taglio sul target price da parte degli analisti di Hsbc, che hanno peggiorato il giudizio da “buy” (vendere) a “hold” (mantenere). (in collaborazione con Money.it).