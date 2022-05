Piazza di Siena primo evento equestre nel metaverso

Piazza di Siena entra nel metaverso di The Nemesis. In occasione del Concorso ippico 2022 è stata siglata una partnership tra Scuderia 1918, con Fise e Sport e Salute, per ospitare sulla sua land un suggestivo ambiente virtuale che riproduce l'ovale e dove è possibile vedere in streaming tutto il concorso, giocare ad un Quiz sulla storia di Piazza di Siena e partecipare ad una vera e propria challenge a cavallo con in palio incredibili premi brandizzati Scuderia 1918. E' possibile accedervi anche dal corner dedicato agli e-sport e al metaverso nel mondo equestre allestito nella Piazza di Siena reale, nel cuore di Villa Borghese.