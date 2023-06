Piazza San Carlo Torino, confermata condanna Appendino a 18 mesi in Appello

La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha confermato per l’ex sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, la condanna di primo grado a 18 mesi nell’ambito del processo per i fatti accaduti il 3 giugno 2017 durante la finale di Champion League tra Juventus e Real Madrid.

Confermate le condanne a 18 mesi anche per l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana e per l’ex presidente di Turismo Torino, Maurizio Montagnese. Assolto l’allora questore Angelo Sanna per non aver commesso il fatto. Tutti in primo grado erano stati giudicati con rito abbreviato.

COSA SUCCESSE IL 3 GIUGNO 2017

In occasione della finale di Champion League tra Juventus e Real Madrid nella piazza era stato posizionato un maxi schermo per consentire ai cittadini di seguire la partita all'aperto ma, secondo quanto emerso dalle indagini, durante la finale dei borseggiatori hanno approfittato della situazione per derubare alcuni spettatori e hanno poi spruzzato dello spray urticante per farsi largo tra la folla e allontanarsi in fretta dalla piazza. Un gesto che scatenò il panico: centinaia di persone si misero a correre premendo l'uno sull'altro e travolgendosi a vicenda. Una calca costata la vita a tre persone, due donne e un uomo, e il ferimento di oltre 1600.