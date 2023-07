Piccoli calciatori crescono insieme ad ASI

Grande successo ed entusiasmo per la festa finale del torneo di calcio giovanile “Primi Calci a Confronto” che si è disputato a Campobello di Mazara, presso lo stadio Stallone Castro. Un evento ospitato dall’accogliente struttura sportiva che per l’occasione è stata suddivisa in quattro piccoli campi di Calcio.

“Primi Calci a Confronto” era infatti riservata ai bambini nati negli anni 2014-15 in rappresentanza delle Scuole Calcio della provincia di Agrigento, Trapani e Palermo.

L’impianto di Campobello di Mazara è stato gremito dai familiari dei piccoli calciatori, ma anche da tanti appassionati di Calcio giovanile i quali hanno assistito allo spettacolo di circa 300 partecipanti che si sono affrontati all’insegna del divertimento, del fair play e della socializzazione.

Non solo Calcio, ma anche uno spettacolo di colori: sui quattro campi allestiti sul manto erboso dello stadio, giocavano contemporaneamente 60 bambini, mentre altri 200 erano ai bordi in attesa della loro prestazione. Un mix cromatico di maglie colorate e di spettacolo sportivo e sociale che ha appassionato il pubblico presente nelle tribune.

“Tanta soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, per l’organizzazione e la partecipazione” hanno espresso durante la premiazione Maria Tocco, presidente del Comitato Regionale Asi Sicilia, ed il dirigente nazionale Giuseppe Campo, che si sono complimentati con i dirigenti delle scuole calcio e con bambini.

Mario Cucchiara, responsabile regionale ASI del settore Calcio, ha curato l’organizzazione della manifestazione evidenziando il ruolo importante dell’Ente, il quale ha contributo alla crescita del Calcio giovanile in Sicilia.

Leggi la notizia sul sito Asi