Pichetto a Lussemburgo: "Consiglio Energia il 24 novembre" - Video

Il pacchetto Ue di misure contro il caro energia dovrebbe essere finalizzato in un Consiglio straordinario il prossimo "24 novembre". Ne dà notizia il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, al termine del Consiglio Energia a Lussemburgo. La data è successiva, dunque, rispetto alle prime indicazioni circolate alla fine della settimana scorsa, che prevedevano un Consiglio Energia straordinario per il 18 novembre. Se non si dovesse trovare un accordo, visto che gli Stati restano divisi sul corridoio di prezzo per il gas e sull‘estensione dell’eccezione iberica al resto dell’Ue, è già in calendario una riunione del Consiglio Energia il 19 dicembre, a ridosso del Natale.