Pichetto Fratin sui rincari dei prezzi dell’energia

La questione del caro energia attanaglia imprese e cittadini ormai da diverso tempo e anche nel secondo semestre del 2024 le bollette di energia elettrica e gas sono le più alte in Europa. Si parla di circa l’87% più care rispetto alla Francia, il 70% in più della Spagna e il 40% della Germania. Anche per l’anno in corso le stime indicano per il 2025 rincari del 15% per le imprese e del 10% per le famiglie, aumenti che rappresentano un grave ostacolo per la crescita e lo sviluppo del sistema industriale e produttivo, oltre che una perdita del potere d’acquisto dei cittadini. Sono queste, in sintesi, le premesse dell’interrogazione parlamentare presentata dalla Sen. Paita (IV) al Ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica per sapere quali misure intenda adottare affinché il prezzo dell’energia in Italia sia in linea con quello degli altri grandi Paesi dell’UE, con specifico riguardo alla riduzione per le imprese, che già risultano gravate dagli effetti negati dei dazi. Il Ministro Gilberto Pichetto Fratin ha risposta all’interrogazione indicando la messa a punto di una misura che elimina lo spread tra il TTF e il PSV in modo da portare benefici agli utenti di gas ed elettricità. Inoltre, il Ministro ha citato l’Energy Release quale misura per sostenere le imprese energivore e per creare nuove capacità di generare energia da fonti rinnovabili nel medio termine, per assicurare alle imprese che aderiscono alla misura all’accesso a energia a prezzi contenuti. Infine, Pichetto Fratin ha citato la messa a punto di un decreto che interviene sulla saturazione virtuale della rete che aiuterebbe a sbloccare una grande quantità di richieste accumulate che bloccano lo sviluppo di progetti sulle rinnovabili, oltre che permettere la razionalizzazione degli interventi sulla rete elettrica, con evidente riduzione degli oneri nelle bollette.

Il testo dell’interrogazione

La risposta del Ministro