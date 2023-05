Pichetto: "Modelli intervento rapido e diretto, il piano anti-dissesto del governo"

Il ministro dell'Ambiente, ospite di Adnkronos Live, fa il punto sulle misure immediate e la strategia di medio lungo periodo per scongiurare nuovi casi 'Emilia Romagna

Dalle misure per l'emergenza in Emilia Romagna al piano di adattamento al cambiamento climatico con modelli di intervento più rapido e diretto: il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ospite di Adnkronos Live, fa il punto sulle misure immediate e la strategia di medio lungo periodo per scongiurare nuovi casi 'Emilia Romagna'. E sulla politica non esclude alleanze con Renzi: "Sta a Matteo la scelta".