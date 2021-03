Piemonte verso zona rossa, "variante inglese prevale"

(Adnkronos)

Piemonte zona rossa dalla prossima settimana? Il rischio è "abbastanza concreto" secondo Luigi Icardi. "Ci avviciniamo ai 250 positivi ogni 100mila abitanti che è la soglia che fa scattare la zona rossa", dice l’assessore alla Sanità della regione Piemonte ai microfoni di Radio Veronica One. "Domani sera - prosegue Icardi - avremo l’elaborazione di tutti i dati e mercoledì mattina potremo già dare una proiezione, ma è probabile".

"La situazione al momento non è grave ma vi sono tutte le premesse perché lo diventi per la grande contagiosità della variante inglese che è prevalente sul nostro territorio così come su tutto il territorio nazionale", precisa ancora Icardi intervistato dall’emittente torinese.