Piercamillo Davigo indagato a Brescia

L'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo è indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio. Lo scrive 'Il Corriere della Sera' aggiungendo che, "a Davigo nell'aprile 2020 il pm Storari consegnò verbali segreti che da dicembre 2019 a gennaio 2020 l'indagato Amara, ex avvocato esterno Eni, aveva reso su un'asserita associazione segreta, denominata 'Ungheria' e condizionante toghe e alti burocrati dello Stato: controverse dichiarazioni che per Storari andavano chiarite rapidamente, anziché a suo avviso relegate in un limbo di immobilismo investigativo dai vertici della Procura".