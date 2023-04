Pietro Orlandi: "Accuse a Wojtyla? Papa Francesco ha fatto bene a difenderlo"

"Papa Francesco ha fatto bene a difendere Wojtyla dalle accuse formulate da Marcello Neroni attraverso un’audio reso pubblico il 9 dicembre scorso dal giornalista Alessandro Ambrosini". Così Pietro Orlandi all'Adnkronos, dopo le parole del Papa su San Giovanni Paolo II "in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate" come ha detto Francesco al termine del Regina Coeli a piazza San Pietro.

"Le uniche accuse nei confronti di Wojtyla sono emerse da quell’audio - prosegue il fratello di Emanuela Orlandi - Per questo ho ritenuto di consegnare quell’audio al promotore di Giustizia in Vaticano Alessandro Diddi affinché indagasse su questo personaggio. Non posso certo io dire se in quell’audio viene detto il vero o il falso. Lo stesso Diddi mi disse che è necessario scavare ovunque. Ma è giusto che Francesco abbia ritenuto difendere Wojtyla da quelle accuse" conclude Pietro Orlandi.