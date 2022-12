Pil: Osservatorio Faini, dopo calo ottobre in lieve crescita a novembre

Nel mese di novembre l’aggiornamento della stima mensile del pil reale indica una lieve ripresa dell'attività̀ economica, testimoniata da una variazione dello 0,1% m/m per il mese di riferimento e da una revisione al rialzo di 0,1pp ad ottobre poiché la contrazione della produzione industriale (-1,0% m/m) è stata inferiore alla stima interna (-1,5% m/m). A rivelarlo l’analisi elaborata per l'Adnkronos della Fondazione Tor Vergata, diretta da Beniamino Quintieri, attraverso il suo Osservatorio Faini, creato in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che elabora e commenta - ogni mese - i risultati del pil reale per singolo mese.

Il calo di ottobre fa seguito al -1,7% di settembre, riportando l’indice della produzione industriale al disotto dei valori di giugno. Tuttavia, nonostante il periodo di difficoltà della manifattura, la dinamica del pil mensile è stata probabilmente influenzata positivamente dal calo dei prezzi delle materie prime energetiche. Un indizio in tal senso è fornito dall’incremento dei consumi elettrici delle imprese energivore e dalla crescita del traffico autostradale pesante.

Coerentemente, gli indicatori prospettici più recenti confermano tali andamenti, pur all’interno di quadro macroeconomico complessivo connotato da segnali di debolezza dell’attività̀: in novembre, infatti, il clima di fiducia dei consumatori registra un marcato rimbalzo, favorito da migliori prospettive sulla situazione economica futura e dal ridimensionamento delle attese di rialzo dei prezzi, accompagnandosi al recupero del clima di fiducia delle imprese dopo quattro mesi di arretramento, diffuso a tutti i comparti ad eccezione di quello delle costruzioni.

Tale andamento risulta confermato anche dagli indici PMI di novembre, che registrano marcati miglioramenti rispetto ai due mesi precedenti pur collocandosi al di sotto della soglia di espansione dell’attività. In particolare, il PMI dei servizi recupera a 49,5 dal 46,4 precedente e quello delle costruzioni, in contrasto con il clima di fiducia settoriale, sale a 52 dopo essere stato per quattro mesi in territorio di contrazione

“La prima stima dell’indicatore mensile del pil per novembre segna un lieve incremento mensile, pari a 0,1%, dopo un mese di stagnazione in ottobre, peraltro rivisto al rialzo alla luce dei dati di produzione industriale Istat per quel mese, meno negativi del previsto", commenta il Capo Economista del Tesoro, Riccardo Barbieri. "La crescita del pil per il quarto trimestre acquisita a novembre è lievemente positiva, secondo l’indicatore. L’economia italiana continua a manifestare una notevole resilienza; non a caso le aspettative di flessione ciclica di molti previsori si stanno spostando sul 2023. A questo proposito, molto dipenderà dall’evoluzione dei prezzi energetici, una cui caduta potrebbe invertire l’impennata dell’inflazione e portare la Banca Centrale Europea ad una postura meno restrittiva rispetto a quanto segnalato nel comunicato e nelle decisioni odierne. Ne deriverebbero prospettive di crescita del Pil più favorevoli rispetto alla stagnazione o lieve recessione attesa dalla maggior parte dei previsori.”