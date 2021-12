Pillola anti-Covid Pfizer, quando arriva in Italia

Pillola contro il Covid-19 della Pfizer in arrivo anche in Italia. "Ci auguriamo ed è auspicabile che arrivi e probabilmente arriverà" a gennaio la pillola antivirale di Pfizer. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite de 'L'aria che tira' su La7 ha commentato quanto detto da Guido Rasi, consulente del commissario Figliuolo, riguardo all'arrivo, all'inizio dell'anno, di cure con pillole anti-Covid. "Dobbiamo fare una riflessione: parliamo di cure e per poterle fare devi prenderti il Covid, io preferisco non prenderlo e oggi l'unica arma che abbiamo è il vaccino". Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite de 'L'aria che tira' su La7 ha commentato quanto detto da Guido Rasi, consulente del commissario Figliuolo, riguardo all'arrivo, all'inizio dell'anno, di cure con pillole anti-Covid.

Arriveranno presto anche in Italia le pillole anti-Covid. "Probabilmente da gennaio. " anticipa Guido Rasi, già direttore dell'agenzia europea dei medicinali e oggi consulente del commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, a 'Buongiorno' su Sky Tg24. "L'Ema ha dato il via libera, il farmaco della Pfizer sembra molto utile rispetto al Monlupiravir" conclude.